Гаджиев: "В целом, в обороне сыграли очень надежно"

Теги амкаргаджи гаджиевлокомотив москва

Гаджиев: "В целом, в обороне сыграли очень надежно"

Наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал матч против "Локомотива" (1:0).

"Конечно, быстрый гол помог, тем более очень тяжело нам даются забитые мячи. Плюс нас соперник переигрывал. Конечно, было очень сложно, возможно, еще и потому, что мы меняли грунт. Это тоже, думаю, сказалось.

Мне кажется, мы можем играть чуть быстрее. А сейчас "Локомотив" нас постоянно опережал, делал очень много отборов на нашей половине поля. А в целом в обороне сыграли очень надежно, учитывая, кто нам противостоял.

Нам трудно было отнимать мяч у "Локомотива" - они хорошо его передавали друг другу, за счет чего имели достаточно ощутимое преимущество. Но я рад, что мы не пускали их на те позиции, с которых забиваются голы. При стандартах были ситуации, но их избежать не может никто" - приводят слова Гаджиева российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Локомотив" - "Амкар". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 10 24
2 Краснодар 10 21
3 Локомотив Москва 10 20
4 ЦСКА Москва 10 19
5 Ростов 10 16
6 Рубин 10 14
7 Ахмат 10 14
8 Спартак Москва 10 13
9 Урал 10 13
10 Арсенал Тула 10 11
11 Уфа 10 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 10 9
14 СКА Хабаровск 10 8
15 Амкар 10 8
16 Анжи 10 7
Полная таблица

топ-5 тегов