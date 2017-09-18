Гаджиев: "В целом, в обороне сыграли очень надежно"

Наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал матч против "Локомотива" (1:0).

"Конечно, быстрый гол помог, тем более очень тяжело нам даются забитые мячи. Плюс нас соперник переигрывал. Конечно, было очень сложно, возможно, еще и потому, что мы меняли грунт. Это тоже, думаю, сказалось.

Мне кажется, мы можем играть чуть быстрее. А сейчас "Локомотив" нас постоянно опережал, делал очень много отборов на нашей половине поля. А в целом в обороне сыграли очень надежно, учитывая, кто нам противостоял.

Нам трудно было отнимать мяч у "Локомотива" - они хорошо его передавали друг другу, за счет чего имели достаточно ощутимое преимущество. Но я рад, что мы не пускали их на те позиции, с которых забиваются голы. При стандартах были ситуации, но их избежать не может никто" - приводят слова Гаджиева российские СМИ.

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