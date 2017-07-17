Гаджиев: "В первом тайме "Амкара" не было на поле"
Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился эмоциями после матча первого тура чемпионата России против "Ахмата".
"В первом тайме нашей команды не было - какая-то команда была, но это были не мы. Мы стараемся играть динамично, вести борьбу серьёзную и интенсивную. А была пассивная группа игроков, наблюдавшая, как играет соперник. Сложно сказать, почему так. Готовность высокая, ребята у нас волевые. Может быть, какая-то зажатость была, ведь многим футболистам никогда не приходилось играть в такой обстановке. Ну а второй тайм команда провела иначе. Не могу сказать, что игроки не перемещались, не вели борьбу. Отобрав мяч, не всегда находили верные решения, но играли гораздо лучше. Не удалось забить, но здесь надо отметить достаточно уверенную игру обороны соперника" - сказал Гаджиев.
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