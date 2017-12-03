Гаджиев: "Во втором тайме "Амкар" играл во дворовый футбол"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от "Уфы" (0:3) в матче 19-го тура чемпионата России.

"Мое впечатление негативное, в первом тайме играли нормально, во втором тайме играли во дворовый футбол. Безобразно действовали в обороне. Всегда надо играть надежно - проигрываешь или выигрываешь. Все зоны открыли. В профессиональном футболе так не играют, всегда получишь. Мы не играли, мы наблюдали. Проспали целую группу игроков. В первом тайме хорошо играли. Что случилось во втором? Не знаю. Результат удивильный. Сорвались. Такое бывает", - приводят слова Гаджиева российские СМИ.

После этого матча "Амкар" по-прежнему занимает 11 место в Премьер-лиге.

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