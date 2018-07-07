Гаджиев высказался о шансах сборных России и Хорватии пробиться в полуфинал ЧМ-2018

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы сборных России и Хорватии на выход в полуфинал ЧМ-2018.

"Считаю, что шансы команд равны. Вероятность того, что основное и дополнительное время завершится вничью и всё решится в серии пенальти, реальна и довольно высока. По уровню исполнительского мастерства игроков есть некоторое превосходство у соперника. А наше преимущество заключается в том, что мы играем дома, это очень важно. Надеюсь, что наши футболисты смогут сохранить хорошие физические кондиции и в этом плане мы будем выглядеть лучше хорватов.

Это игра, в которой ты можешь быть потенциально сильнее, но уступить, как показал наш матч с испанцами. Очень многое будет зависеть от сопутствующих деталей и различных случайностей. Ведь если вспомнить матч с испанцами, вряд ли кто-то мог предположить, что Игнашевич забьёт в свои ворота, а Пике сыграет рукой в своей штрафной? Многое будет зависеть от отдельных игровых ситуаций" - сказал Гаджиев.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени.

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