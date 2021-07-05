Гагнидзе прокомментировал свой переход в "Динамо"

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Гагнидзе прокомментировал свой переход в "Динамо"

Фото твиттер "Динамо"

Полузащитник Лука Гагнидзе поделился эмоциями в связи с переходом из тбилисского "Динамо" в московское.

"В России отличный чемпионат. И мне очень интересно попробовать свои силы в нём. Возможно, я ещё не до конца реализовал себя в тбилисском "Динамо", но то, что в таком возрасте ко мне проявили большой интерес и появилась возможность перейти в московское "Динамо", думаю, позволит мне прогрессировать и расти быстрее. Конечно, когда я получил предложение из Москвы, то поступил так, как поступает любой мой сверстник - стал собирать всю возможную информацию. И убедился, что этот переход - отличная возможность для меня.

Здесь много молодых футболистов, тренерский штаб, который не боится доверять игрокам в любых ситуациях вне зависимости от их возраста. Значит, у меня точно будут шансы. Остаётся их реализовать, для чего я буду упорно трудиться", - сказал 18-летний грузин в интервью клубной пресс-службе "бело-голубых".

Напомним, что Гагнидзе заключил с "Динамо" контракт до 2026 года. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

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