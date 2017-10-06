Гаго выбыл на 6-8 месяцев

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Гаго выбыл на 6-8 месяцевТренерский штаб сборной Аргентины в ближайшие полгода не сможет рассчитывать на полузащитника команды Фернандо Гаго.

Хавбек "Бока Хуниорс" получил травму крестообразных связок колена в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против команды Перу (0:0).

Из-за повреждения Гаго может пропустить 6-8 месяцев.  | http://soccernews.ru

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