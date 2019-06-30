Гаити выбил Канаду, Мексика прошла Коста-Рику в 1/4 финала КОНКАКАФ
Первыми полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ стали Гаити и Мексика, которые на стадии 1/4 финала выбили из турнира Канаду и Коста-Рику соответственно.
Гаити - Канада 3:2
Голы: Дэвид, 18 - 0:1, Каваллини, 28 - 0:2, Назон, 50 - 1:2, Базиль (пен), 70 - 2:2, Герье, 76 - 3:2
Гаити: Пласид, Аркю, Жан-Батист, Жеффрар, Герье (Эриво, 83), Альсеус, Саба (Биссент, 90), Базиль, Алекс Жуниор, Назон, Пьерро (Этьен, 62).
Канада: Борян, Корнелиус, Анри, Годиньо, Осорио (Кэй, 64), Арфилд, Дэвис, Хатчинсон, Хойлетт, Дэвид, Каваллини (Морган, 80).
Предупреждения: Анри (56), Саба (84).
Мексика - Коста-Рика 1:1, по пенальти - 5:4
Голы: Хименес, 44 - 1:0, Руис (пен), 52 - 1:1
Мексика: Очоа, Родригес, Альварес, Сальседо, Араухо (Морено, 105), Гуардадо (Родригес, 84), Гальярдо, Писарро, Дос Сантос (Монтес, 90), Антуна (Альварадо, 85), Хименес.
Коста-Рика: Морейра, Овьедо (Кальво, 99), Фуллер, Дуарте, Уостон, Борхес, Крус, Руис (Агиляр, 111), Леаль, Кэмпбелл (Гамбоа, 102), Джордж (Макдональд, 72).
Напомним, что в двух других парах сойдутся Ямайка и Панама, а также США и Кюрасао.
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