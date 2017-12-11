Галактионов: "Игру с "Зенитом" можно занести в актив"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов подвёл итоги матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Ребята большие молодцы. Думаю, мы показали достойную игру сегодня. Игра была динамичной, интенсивной. Первый тайм прошёл с нашим преимуществом. В целом по игре команды действовали с переменным преимуществом. Мы обменялись отличными голевыми моментами. Поэтому, наверное, итог справедливый. Мы увидели правильную реакцию на поражение в Краснодаре. Ребята действовали с огромной самоотдачей, желанием и хорошим качеством. Эту игру можно занести в актив" - сказал Галактионов.

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