Галактионов: " "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, а мы действовали неправильно"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (2:3) в матче 19-го тура чемпионаат России.

"Поздравляем соперника с победой. Игра разделилась на 2 тайма. В первом мы могли увеличить преимущество, но к сожалению, сейчас, видимо, наша психология сводится к тому, что сами себя бережем. Стараемся сохранять счет. К сожалению, прижались к своим воротам. Но "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, обладая качественными игроками. Давление было серьезным во втором тайме на нас.

В раздевалке я, естественно, поддержал игроков. Во-вторых, сказал что и вам – надо уметь двигаться в том направлении, в котором хотим, чтобы победить, но не отбиваться, не прижиматься к воротам. То, что более-менее цельно было в первом тайме, мы хотим развиваться в том же направлении. Но не удерживать счет. Нам надо играть. Как мы действовали во втором тайме, это неправильно. Повлияет ли результат на мои перспективы в клубе? Мне никто ничего об этом не говорил. Считаю, это не совсем уместно на сегодняшний день. Наша задача – готовить команду от тура к туру, а дальше все остальное – приоритет руководства клуба. До этого все получалось, в матче с "Краснодаром" не получилось", - приводят слова Галактионова российские СМИ.

После этого матча "Ахмат" по-прежнему занимает седьмое место в чемпионате России.

Не пропустите: "Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (обзор). | http://soccernews.ru