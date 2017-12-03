Галактионов: " "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, а мы действовали неправильно"

Теги ахматкраснодар

Галактионов: " "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, а мы действовали неправильно"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (2:3) в матче 19-го тура чемпионаат России.

"Поздравляем соперника с победой. Игра разделилась на 2 тайма. В первом мы могли увеличить преимущество, но к сожалению, сейчас, видимо, наша психология сводится к тому, что сами себя бережем. Стараемся сохранять счет. К сожалению, прижались к своим воротам. Но "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, обладая качественными игроками. Давление было серьезным во втором тайме на нас.

В раздевалке я, естественно, поддержал игроков. Во-вторых, сказал что и вам – надо уметь двигаться в том направлении, в котором хотим, чтобы победить, но не отбиваться, не прижиматься к воротам. То, что более-менее цельно было в первом тайме, мы хотим развиваться в том же направлении. Но не удерживать счет. Нам надо играть. Как мы действовали во втором тайме, это неправильно. Повлияет ли результат на мои перспективы в клубе? Мне никто ничего об этом не говорил. Считаю, это не совсем уместно на сегодняшний день. Наша задача – готовить команду от тура к туру, а дальше все остальное – приоритет руководства клуба. До этого все получалось, в матче с "Краснодаром" не получилось", - приводят слова Галактионова российские СМИ.

После этого матча "Ахмат" по-прежнему занимает седьмое место в чемпионате России.

Не пропустите: "Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов