Галактионов может войти в тренерский штаб сборной России: названо условие

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Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов может перейти на работу в главную национальную команду.

По информации "СЭ", 37-летнего специалиста намерены пригласить в тренерский штаб сборной России, если её возглавит иностранец.

Напомним, что РФС ищет замену Станиславу Черчесову, который был отправлен в отставку ровно неделю назад.

Галактионов тренирует российскую молодёжку с декабря 2018 года.

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