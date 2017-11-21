Галактионов может возглавить "Ахмат" на постоянной основе

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов может возглавить команду на постоянной основе.

Как сообщил в своём твиттере известный российский телекомментатор Дмитрий Шнякин, это может произойти во время зимней паузы.

Отметим, что под руководством 33-летнего Галактионова "Ахмат" набрал 4 очка в 2 матчах чемпионата России.

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