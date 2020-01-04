Галактионов назвал качество, которого не хватает Чалову
Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о недостатках в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
"Чалов в каждой игре проделывает определённый объём работы. В каждой игре Фёдор имеет моменты. Есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен "инстинкт убийцы" в завершающей стадии. Но мы же говорим о молодом игроке. Мы рассчитываем, что Чалов не только вернётся на свой стабильный уровень в плане завершения, но и поднимется на ещё более высокий уровень", - цитирует Галактионова "Р-Спорт".
В прошлом сезоне Чалов забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 37 матчах.
В текущей кампании 21-летний нападающий отличился 6 голами и 5 результативными передачами в 27 играх.
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