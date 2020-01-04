Галактионов назвал качество, которого не хватает Чалову

Теги михаил галактионовроссия до 21 годацска москвафёдор чалов

Галактионов назвал качество, которого не хватает Чалову

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о недостатках в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

"Чалов в каждой игре проделывает определённый объём работы. В каждой игре Фёдор имеет моменты. Есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен "инстинкт убийцы" в завершающей стадии. Но мы же говорим о молодом игроке. Мы рассчитываем, что Чалов не только вернётся на свой стабильный уровень в плане завершения, но и поднимется на ещё более высокий уровень", - цитирует Галактионова "Р-Спорт".

В прошлом сезоне Чалов забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 37 матчах.

В текущей кампании 21-летний нападающий отличился 6 голами и 5 результативными передачами в 27 играх.

Не пропустите: Галактионов рассказал о пользе лимита на легионеров для развития российских футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Более 70 футболистов травмировались в АПЛ в рождественский период

Более 70 футболистов травмировались в АПЛ в рождественский период

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов