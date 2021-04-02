Галактионов обратился к молодёжной сборной России после вылета с Евро-2021
Фото сайт РФС
Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов сделал заявление о вылете своей команды с Чемпионата Европы (U-21).
Россияне стартовали на Евро-2021 с победы над Исландией (4:1), но затем проиграли Франции (0:2) и Дании (0:3), заняв итоговое третье место в группе.
"Два года назад, когда наш тренерский штаб возглавил молодёжную сборную России, мы поставили для самих себя главенствующую задачу - эта команда, это поколение игроков должны представлять страну на Чемпионате Европы. Сформировался потрясающий коллектив. Команда, игроки, персонал - мы были неравнодушны и были единым целым. Мы играли в регионах, на потрясающих стадионах, где за нас искренне болели и переживали большое количество зрителей и болельщиков.
Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился... У каждого начала есть своя концовка. Команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает своё выступление в молодёжной сборной. Всегда говорил - выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты! Спасибо всем близким и родным за поддержку, болельщикам за искренность, справедливую критику, потрясающую атмосферу! Спасибо за этот цикл! Спасибо, команда", - написал Галактионов в инстаграме.
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