Галактионов: "По игре, думаю, "Ахмат" заслуживал большего"

Теги ахматдинамо москва

Галактионов: "По игре, думаю, "Ахмат" заслуживал большего"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов высказался после матча 17-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Мы предупреждали ребят, что ни в коем случае нельзя останавливаться, надо продолжать в том же духе, ещё более агрессивно играть, но в первые 15 минут второго тайма отдали инициативу, пропустили гол со стандарта. Перестроились немного в другую схему потом и забрали мяч опять. Был эпизод, который можно было реализовать, но не забили. Двоякое чувство. Достаточно неплохое качество было игры и те моменты, которые были в первом тайме, надо было забивать, могли с более крупным счётом уходить на перерыв. Но раз ничья, значит таков итог. Это неприятно, но опять же по игре, думаю, мы заслуживали большего" - сказал Галактионов.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" – "Ахмат". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов