Галактионов: "По игре, думаю, "Ахмат" заслуживал большего"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов высказался после матча 17-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Мы предупреждали ребят, что ни в коем случае нельзя останавливаться, надо продолжать в том же духе, ещё более агрессивно играть, но в первые 15 минут второго тайма отдали инициативу, пропустили гол со стандарта. Перестроились немного в другую схему потом и забрали мяч опять. Был эпизод, который можно было реализовать, но не забили. Двоякое чувство. Достаточно неплохое качество было игры и те моменты, которые были в первом тайме, надо было забивать, могли с более крупным счётом уходить на перерыв. Но раз ничья, значит таков итог. Это неприятно, но опять же по игре, думаю, мы заслуживали большего" - сказал Галактионов.

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