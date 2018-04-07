Галактионов покинул пост главного тренера "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов покидает свой пост.

По словам президента грозненского клуба Магомеда Даудова, 33-летний специалист сам попросил об отставке после поражения от "Рубина".

Под руководством Галактионова "Ахмат" провёл в чемпионате России 9 матчей, в которых набрал 9 очков.

После 24 сыгранных матчей "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, опережая находящийся в зоне вылета "Ростов" только по разнице забитых и пропущенных голов. | http://soccernews.ru