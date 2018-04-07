Галактионов покинул пост главного тренера "Ахмата"

Теги ахмат

Галактионов покинул пост главного тренера "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов покидает свой пост.

По словам президента грозненского клуба Магомеда Даудова, 33-летний специалист сам попросил об отставке после поражения от "Рубина".

Под руководством Галактионова "Ахмат" провёл в чемпионате России 9 матчей, в которых набрал 9 очков. 

После 24 сыгранных матчей "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, опережая находящийся в зоне вылета "Ростов" только по разнице забитых и пропущенных голов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов