Галактионов прокомментировал победу над "Ростовом"

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Галактионов прокомментировал победу над "Ростовом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов высказался после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Мы продолжили следовать идеологии Кононова в этой встрече. Нам было важно отреагировать на последние результаты, и я благодарен команде за игру. Отрезками мы смотрелись неплохо, и я поздравляю коллектив с победой. Важен командный дух, характер. Пропущенный или забитый мяч - результат действий всего "Ахмата", а не одного футболиста. Наш победный гол - это целая цепочка удачных и положительных действий" - сказал Галактионов.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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