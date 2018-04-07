Галактионов прокомментировал поражение от "Рубина"

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Галактионов прокомментировал поражение от "Рубина"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов дал комментарии после матча 25-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Поздравляем "Рубин" с победой. Победа была закономерна. "Рубин" во всех стадиях игры выглядел лучше и структурно правильнее. Мы в атаке ничего не создали. Отрабатывали на тренировках некоторые моменты, но в игре этого показать не получилось" - сказал Галактионов.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" - "Ахмат". | http://soccernews.ru

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