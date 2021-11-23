Галактионов прокомментировал слова Путина про Олимпиаду и лимит на легионеров

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Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился мыслями о резонансном заявлении президента России Владимира Путина касательно лимита на легионеров.

Ранее глава государства сказал, что сборная не будет ещё 20 лет играть на Олимпиаде, если в чемпионате одни иностранцы будут выступать.

"Естественно, мы все - амбициозные люди, тренерский состав, команды, игроки. Мы ставим перед собой максимальные цели и задачи. Но я гоню от себя все эти мысли о том, что нам надо быть там и так далее. Потому что, не построив фундамента, не заложив его по кирпичику, нельзя добраться на 70-й этаж, иначе можно сорваться в пропасть, и тебя растопчут.

Объясню почему. Мы всего второй раз за 27 лет вышли в финальную часть Чемпионата Европы, и нам очень важно закрепиться на том уровне. Нам очень важно для начала поэтапно решать свои задачи. Мы ставим перед собой важнейшую поэтапную задачу - отобраться на Чемпионат Европы. У того поколения это получилось. Но не получилось у нас всех вместе - я не отделяю себя от игроков - выступить удачно там, мы не вышли из группы.

Хотя глобально, наверное, для молодёжной сборной, федерации это был большой успех, что команда впервые за столь большое время отобралась в финальную часть Чемпионата Европы. И сегодня нам это надо сделать. Загадывать далеко вперёд - не совсем правильно, как я уже сказал. Если бы мы были постоянными участниками этого праздника жизни, то нам бы, естественно, наверное, стоило об этом мечтать. Мы перед собой такую задачу ставим, но, повторюсь, нам надо идти поэтапно", - сказал Галактионов.

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