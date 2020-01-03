Галактионов рассказал о пользе лимита на легионеров для развития российских футболистов

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Галактионов рассказал о пользе лимита на легионеров для развития российских футболистов

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов выразил мнение, что лимит на легионеров никак не вредит развитию футболистов.

"Я бы затронул другой важный момент. Я говорю о лимите на легионеров, о тех правилах, которые были введены в нашем чемпионате. Посмотрите, у нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в Премьер-лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции.

Благодаря различным формам и правилам у наших молодых ребят появился шанс. Полностью согласен и с тем, что этот шанс нужно завоевать в честной конкуренции и выиграть её. И сейчас для института национальных сборных есть большой пласт молодых игроков, появившихся за последние годы. Если бы лимита не было, возможно, большинства из этих футболистов мы бы не получили", - сказал Галактионов.

Напомним, что до конца текущего сезона ограничения будут касаться количества иностранцев на поле - не более 6. Начиная с кампании 2020/21, лимит будет касаться заявки. Формула выбрана следующая - 8 легионеров + 17 россиян.

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