Галактионов сравнил отношение к футболу в России и Европе
Фото сайт РФС
Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов порассуждал о различиях между российским и европейским футболом.
"Для европейского менталитета тренировочный процесс и игры - это праздник. Играют, условно, ПСВ - "Аякс". У родителей праздник, это пикник, сосиски, пиво. Дети радуются, играют раскрепощённо. А у нас, условно, дерби 10-летних мальчишек "Спартак" - "Динамо". Это война. Крик с трибун родителей, накачка детей. Дети под стрессом, тренерский состав под стрессом. Руководители академий... Хотя и говорят, что мы развиваем футболистов, но всё равно в подкорке сидит результат в большей степени.
И стрессовая история присутствует. Какое ты место займёшь в таблице? 10-летний, 14-летний, 16-летний игрок. Есть ли от этого какие-то преференции академиям - мне сложно сказать, я сейчас в это не вникаю. То же касается и тренировочного процесса. Индивидуальные особенности, обучение, подсказ. Я очень надеюсь, что сейчас произошёл крен в эту сторону, что тренерское сообщество стало больше внимания этому уделять.
Я хоть и молодой, но родился в СССР, в ментальном плане. Раньше такого тренировочного процесса, как сейчас, не было. Датчиков, GPS-системы, микроциклов, мезоциклов и так далее. Я помню, у нас, когда динамовский манеж был закрыт, кросс по Петровскому парку 10-15 километров, игра с "Торпедо" на "горюхе", на гальке. Это тогда было нормально. Сегодняшнему поколению скажи - не поймут", - сказал Галактионов в эфире "Коммент.Шоу".
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