"Галасатарай" не смог победить "Бешикташ" в чемпионате Турции
Завершились несколько матчей 26-го тура чемпионата Турции. "Галатасарай" и "Бешикташ" не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0. Лидеры турнира "Трабзонспор" и "Башакшехир" также разошлись миром. "Кайсериспор" был сильнее "Малатьяспора".
"Галатасарай" - "Бешикташ" - 0:0
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Донк, Маркао, Сараччи, Сери, Лемина, Бельханда (Байрам, 46), Фегули, Оньекуру (Акбаба, 87), Фалькао (Андоне, 90+1)
"Бешикташ": Кариус, Эркин, Руис, Вида, Генул (Ленс, 63), Хатчинсон, Эльнени, Бойд, Боатенг (Льяич, 67), Н'Куду (Диаби, 90+1), Йылмаз
"Кайсериспор" - "Малатьяспор" - 2:1 (2:0)
Голы: Месанович, 22 - 1:0, Педро Энрике, 42 - 2:0, Кьяртанссон, 70 - 2:1
"Трабзонспор" - "Башакшехир" - 1:1 (0:0)
Голы: Ба, 56 - 0:1, Шкртел, 63 (автогол) - 1:1
Положение лидеров: Трабзонспор, Башакшехир - 53, Галатасарай - 50, Сивасспор - 49, Бешикташ - 44...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|25
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|25
|34
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Генчлербирлиги
|26
|28
|12
|Антальяспор
|25
|27
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|25
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22