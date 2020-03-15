"Галасатарай" не смог победить "Бешикташ" в чемпионате Турции

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"Галасатарай" не смог победить "Бешикташ" в чемпионате Турции

Завершились несколько матчей 26-го тура чемпионата Турции. "Галатасарай" и "Бешикташ" не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0. Лидеры турнира "Трабзонспор" и "Башакшехир" также разошлись миром. "Кайсериспор" был сильнее "Малатьяспора".

"Галатасарай" - "Бешикташ" - 0:0

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Донк, Маркао, Сараччи, Сери, Лемина, Бельханда (Байрам, 46), Фегули, Оньекуру (Акбаба, 87), Фалькао (Андоне, 90+1)

"Бешикташ": Кариус, Эркин, Руис, Вида, Генул (Ленс, 63), Хатчинсон, Эльнени, Бойд, Боатенг (Льяич, 67), Н'Куду (Диаби, 90+1), Йылмаз

"Кайсериспор" - "Малатьяспор" - 2:1 (2:0)
Голы: Месанович, 22 - 1:0, Педро Энрике, 42 - 2:0, Кьяртанссон, 70 - 2:1

"Трабзонспор" - "Башакшехир" - 1:1 (0:0)
Голы: Ба, 56 - 0:1, Шкртел, 63 (автогол) - 1:1

Положение лидеров: Трабзонспор, Башакшехир - 53, Галатасарай - 50, Сивасспор - 49, Бешикташ - 44...

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Команда М О
1 Трабзонспор Трабзонспор 26 53
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 26 53
3 Галатасарай Галатасарай 26 50
4 Сивасспор Сивасспор 25 49
5 Бешикташ Бешикташ 26 44
6 Аланьяспор Аланьяспор 26 43
7 Фенербахче Фенербахче 26 40
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 25 34
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 26 32
10 Денизлиспор Денизлиспор 26 31
11 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 26 28
12 Антальяспор Антальяспор 25 27
13 Касимпаса Касимпаса 26 26
14 Коньяспор Коньяспор 26 26
15 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 26 25
16 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 25 25
17 Анкарагюджю Анкарагюджю 26 23
18 Кайсериспор Кайсериспор 26 22
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