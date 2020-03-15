"Галасатарай" не смог победить "Бешикташ" в чемпионате Турции

Завершились несколько матчей 26-го тура чемпионата Турции. "Галатасарай" и "Бешикташ" не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0. Лидеры турнира "Трабзонспор" и "Башакшехир" также разошлись миром. "Кайсериспор" был сильнее "Малатьяспора".

"Галатасарай" - "Бешикташ" - 0:0

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Донк, Маркао, Сараччи, Сери, Лемина, Бельханда (Байрам, 46), Фегули, Оньекуру (Акбаба, 87), Фалькао (Андоне, 90+1)

"Бешикташ": Кариус, Эркин, Руис, Вида, Генул (Ленс, 63), Хатчинсон, Эльнени, Бойд, Боатенг (Льяич, 67), Н'Куду (Диаби, 90+1), Йылмаз

"Кайсериспор" - "Малатьяспор" - 2:1 (2:0)

Голы: Месанович, 22 - 1:0, Педро Энрике, 42 - 2:0, Кьяртанссон, 70 - 2:1

"Трабзонспор" - "Башакшехир" - 1:1 (0:0)

Голы: Ба, 56 - 0:1, Шкртел, 63 (автогол) - 1:1

Положение лидеров: Трабзонспор, Башакшехир - 53, Галатасарай - 50, Сивасспор - 49, Бешикташ - 44...

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