"Галатасарай" – "Аланьяспор" - 2:0, "Малатияспор" – "Бешикташ" - 0:0 (обзоры)

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"Галатасарай" – "Аланьяспор" - 2:0, "Малатияспор" – "Бешикташ" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 13-го тура чемпионата Турции.

"Галатасарай" – "Аланьяспор" - 2:0 

"Малатияспор" – "Бешикташ" - 0:0

Не пропустите: "Галатасарай" обыгрывает "Аланьяспор", "Бешикташ" теряет очки и другие результаты 13-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 13 29
2 Истанбул ББ 12 26
3 Бешикташ 13 23
4 Кайсериспор 12 22
5 Гёзтепе АС Измир 13 21
6 Фенербахче 12 20
7 Сивасспор 12 19
8 Бурсаспор 12 18
9 Акхисар Беледийе ГС 13 18
10 Аланьяспор 13 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Касимпаса 12 15
13 Малатия Беледийеспор 13 15
14 Антальяспор 12 13
15 Коньяспор 12 11
16 Османлыспор 13 11
17 Карабюкспор 12 8
18 Генчлербирлиги 13 8
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