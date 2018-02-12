"Галатасарай" – "Антальяспор" - 3:0 (обзор)

Теги галатасарайантальяспор

"Галатасарай" – "Антальяспор" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Антальяспором".

Не пропустите: "Галатасарай" в родных стенах громит "Антальяспор". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 21 44
2 Истанбул ББ 21 43
3 Фенербахче 21 41
4 Бешикташ 21 40
5 Кайсериспор 21 35
6 Трабзонспор 21 33
7 Гёзтепе АС Измир 21 33
8 Сивасспор 21 31
9 Малатия Беледийеспор 21 27
10 Бурсаспор 21 26
11 Касимпаса 21 26
12 Акхисар Беледийе ГС 21 24
13 Генчлербирлиги 21 22
14 Аланьяспор 21 21
15 Антальяспор 21 21
16 Коньяспор 21 20
17 Османлыспор 21 19
18 Карабюкспор 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов