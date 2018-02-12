"Галатасарай" – "Антальяспор" - 3:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Антальяспором".
Не пропустите: "Галатасарай" в родных стенах громит "Антальяспор". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|21
|44
|2
|Истанбул ББ
|21
|43
|3
|Фенербахче
|21
|41
|4
|Бешикташ
|21
|40
|5
|Кайсериспор
|21
|35
|6
|Трабзонспор
|21
|33
|7
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|8
|Сивасспор
|21
|31
|9
|Малатия Беледийеспор
|21
|27
|10
|Бурсаспор
|21
|26
|11
|Касимпаса
|21
|26
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|21
|24
|13
|Генчлербирлиги
|21
|22
|14
|Аланьяспор
|21
|21
|15
|Антальяспор
|21
|21
|16
|Коньяспор
|21
|20
|17
|Османлыспор
|21
|19
|18
|Карабюкспор
|21
|12