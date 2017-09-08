"Галатасарай" арендовал Турана

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран перебрался в "Галатасарай".

Об этом сообщает турецкая пресса.

По информации источника, Туран будет играть в турецком клубе на правах аренды, которая будет рассчитана на два сезона.

Туран перешёл в "Барселону" в 2015 году из "Атлетико". До переезда в Испанию он играл за "Галатасарай".

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