"Галатасарай" арендовал Турана

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"Галатасарай" арендовал ТуранаПолузащитник "Барселоны" Арда Туран перебрался в "Галатасарай".

Об этом сообщает турецкая пресса.

По информации источника, Туран будет играть в турецком клубе на правах аренды, которая будет рассчитана на два сезона.

Туран перешёл в "Барселону" в 2015 году из "Атлетико". До переезда в Испанию он играл за "Галатасарай".

Читайте: Туран намерен остаться в "Барселоне"  | http://soccernews.ru

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