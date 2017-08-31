"Галатасарай" арендует защитника "Манчестер Сити"

"Галатасарай" на своём официальном сайте подтвердил наличие переговоров с защитником "Манчестер Сити" Джейсоном Денайером.

Турецкий клуб вновь арендует 22-летнего бельгийца, который уже прибыл в Стамбул и был запечатлен с атрибутикой "львов".

Напомним, что Денайер уже выступал за "Галатасарай" на правах аренды в сезоне 2015/16.

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