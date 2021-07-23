"Галатасарай" близок к подписанию контракта с игроком сборной Нидерландов
Фото: инстаграм Ван Анхольта/Автор неизвестен
Футболист сборной Нидерландов Патрик ван Анхольт близок к переходу в "Галатасарай".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, голландский футболист уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.
По информации источника, переговоры о контракте провалились неделю назад, однако теперь сторонам удалось прийти к соглашению.
Ожидается, что на следующей неделе футболист пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с клубом на 3 года.
Напомним, что соглашение игрока с "Кристал Пэлас" истекло 30 июня, поэтому в "Галатасарай" он перейдет на правах свободного агента.
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