"Галатасарай" близок к подписанию контракта с игроком сборной Нидерландов

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"Галатасарай" близок к подписанию контракта с игроком сборной НидерландовФото: инстаграм Ван Анхольта/Автор неизвестен

Футболист сборной Нидерландов Патрик ван Анхольт близок к переходу в "Галатасарай".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, голландский футболист уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом. 

По информации источника, переговоры о контракте провалились неделю назад, однако теперь сторонам удалось прийти к соглашению.

Ожидается, что на следующей неделе футболист пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с клубом на 3 года. 

Напомним, что соглашение игрока с "Кристал Пэлас" истекло 30 июня, поэтому в "Галатасарай" он перейдет на правах свободного агента.

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