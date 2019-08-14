"Галатасарай" близок к трансферу чемпиона мира
Французский полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи близок к переходу в "Галатасарай", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
По сведениям источника, клубы договорились о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа. Также арендное соглашение может быть продлено еще на год.
30-летний Нзонзи выступает за "Рому" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за римский клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. В 2018 году Нзонзи в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
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