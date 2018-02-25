"Галатасарай" – "Бурсаспор" - 5:0, "Аланьяспор" – "Трабзонспор" - 1:2 (обзоры)

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"Галатасарай" – "Бурсаспор" - 5:0, "Аланьяспор" – "Трабзонспор" - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 23-го тура чемпионата Турции.

"Галатасарай" – "Бурсаспор" - 5:0 

"Аланьяспор" – "Трабзонспор" - 1:2

Не пропустите: "Галатасарай" уничтожил "Бурсаспор" и другие результаты 23-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 23 47
2 Истанбул ББ 22 46
3 Фенербахче 22 44
4 Бешикташ 22 41
5 Кайсериспор 23 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Сивасспор 22 34
8 Гёзтепе АС Измир 22 33
9 Акхисар Беледийе ГС 23 30
10 Касимпаса 23 29
11 Малатия Беледийеспор 22 28
12 Бурсаспор 23 27
13 Генчлербирлиги 22 25
14 Антальяспор 22 24
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 22 19
18 Карабюкспор 22 12
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