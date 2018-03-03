"Галатасарай" деклассировал "Карабюкспор" благодаря покеру Гомиса и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим гостевую победу "Галатасарая", который сокрушил "Карабюкспор". В составе "львов" четырежды забивал Бафетимби Гомис. Примечательно, что для покера 32-летнему французу понадобилось всего 28 минут.

"Касымпаша" – "Османлыспор" - 1:1

Голы: Садегян, 37 (пенальти) - 0:1, Бен-Юссеф, 39 - 1:1.



"Истанбул" – "Гёзтепе" - 2:0

Голы: Епуряну, 45 - 1:0, Эрдинч, 81 - 2:0.



"Карабюкспор" – "Галатасарай" - 0:7

Голы: Гомис, 5 - 0:1, Йылмаз, 16 (автогол) - 0:2, Гомис, 18 - 0:3, Гомис, 25 - 0:4, Гомис, 33 - 0:5, Родригеш, 40 - 0:6, Гюмюш, 64 - 0:7.

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Нагатомо, Мариано, Азиз, Инан (Гюмюш, 61), Донк (Фернандо, 46), Фегули, Бельханда, Родригеш (Озтекин, 73), Гомис.

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