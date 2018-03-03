"Галатасарай" деклассировал "Карабюкспор" благодаря покеру Гомиса и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции

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"Галатасарай" деклассировал "Карабюкспор" благодаря покеру Гомиса и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим гостевую победу "Галатасарая", который сокрушил "Карабюкспор". В составе "львов" четырежды забивал Бафетимби Гомис. Примечательно, что для покера 32-летнему французу понадобилось всего 28 минут.

"Касымпаша" – "Османлыспор" - 1:1

Голы: Садегян, 37 (пенальти) - 0:1, Бен-Юссеф, 39 - 1:1.


"Истанбул" – "Гёзтепе" - 2:0

Голы: Епуряну, 45 - 1:0, Эрдинч, 81 - 2:0.


"Карабюкспор" – "Галатасарай" - 0:7

Голы: Гомис, 5 - 0:1, Йылмаз, 16 (автогол) - 0:2, Гомис, 18 - 0:3, Гомис, 25 - 0:4, Гомис, 33 - 0:5, Родригеш, 40 - 0:6, Гюмюш, 64 - 0:7.

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Нагатомо, Мариано, Азиз, Инан (Гюмюш, 61), Донк (Фернандо, 46), Фегули, Бельханда, Родригеш (Озтекин, 73), Гомис.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Истанбул ББ 24 50
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 23 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Гёзтепе АС Измир 24 36
8 Сивасспор 23 34
9 Малатия Беледийеспор 23 31
10 Бурсаспор 24 30
11 Акхисар Беледийе ГС 23 30
12 Касимпаса 24 30
13 Генчлербирлиги 23 26
14 Антальяспор 23 25
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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