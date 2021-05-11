"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку

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"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку

Фото: инстаграм "Галатасарая"/Автор неизвестен

Завершились матчи 41-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Бешикташ" на своем поле неожиданно проиграл "Карагюмруку" со счетом 1:2 и позволил догнать себя "Галатасарай", который разгромил "Денизлиспор" (4:1). Впрочем, "Бешикташ" опережает "Галатасарай" по результатам личных матчей (2:0, 1:3). На первое место мог выйти "Фенербахче", но "канарейки" дома проиграли "Сивасспору" (1:2).

В заключительном туре "Бешикташ" сыграет с на выезде с "Гезтепе", "Галатасарай" дома встретится с "Матальяспором", а "Фенербахче" предстоит гостевой поединок с "Кайсериспором".

"Бешикташ" - "Карагюмрук" - 1:2 (0:1)
Голы: Бертолаччи, 39 - 0:1, Геззаль, 54 - 1:1, Борини, 80 - 1:2

"Денизлиспор" - "Галатасарай" - 1:4 (0:2)
Голы: Дервисоглу, 22 - 0:1, Бабел, 35 (с пенальти) - 0:2, Нияз, 62 - 1:2, Мохамед, 87 (с пенальти) - 1:3, Мохамед, 89 - 1:4

"Фенербахче" - "Сивасспор" - 1:2 (0:1)
Голы: Кайоде, 45 - 0:1, Арслан, 48 - 0:2, Сиссе, 90+2 - 1:2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
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