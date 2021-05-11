"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку

Фото: инстаграм "Галатасарая"/Автор неизвестен

Завершились матчи 41-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Бешикташ" на своем поле неожиданно проиграл "Карагюмруку" со счетом 1:2 и позволил догнать себя "Галатасарай", который разгромил "Денизлиспор" (4:1). Впрочем, "Бешикташ" опережает "Галатасарай" по результатам личных матчей (2:0, 1:3). На первое место мог выйти "Фенербахче", но "канарейки" дома проиграли "Сивасспору" (1:2).

В заключительном туре "Бешикташ" сыграет с на выезде с "Гезтепе", "Галатасарай" дома встретится с "Матальяспором", а "Фенербахче" предстоит гостевой поединок с "Кайсериспором".

"Бешикташ" - "Карагюмрук" - 1:2 (0:1)

Голы: Бертолаччи, 39 - 0:1, Геззаль, 54 - 1:1, Борини, 80 - 1:2

"Денизлиспор" - "Галатасарай" - 1:4 (0:2)

Голы: Дервисоглу, 22 - 0:1, Бабел, 35 (с пенальти) - 0:2, Нияз, 62 - 1:2, Мохамед, 87 (с пенальти) - 1:3, Мохамед, 89 - 1:4

"Фенербахче" - "Сивасспор" - 1:2 (0:1)

Голы: Кайоде, 45 - 0:1, Арслан, 48 - 0:2, Сиссе, 90+2 - 1:2

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