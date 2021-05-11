"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку
Фото: инстаграм "Галатасарая"/Автор неизвестен
Завершились матчи 41-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Бешикташ" на своем поле неожиданно проиграл "Карагюмруку" со счетом 1:2 и позволил догнать себя "Галатасарай", который разгромил "Денизлиспор" (4:1). Впрочем, "Бешикташ" опережает "Галатасарай" по результатам личных матчей (2:0, 1:3). На первое место мог выйти "Фенербахче", но "канарейки" дома проиграли "Сивасспору" (1:2).
В заключительном туре "Бешикташ" сыграет с на выезде с "Гезтепе", "Галатасарай" дома встретится с "Матальяспором", а "Фенербахче" предстоит гостевой поединок с "Кайсериспором".
"Бешикташ" - "Карагюмрук" - 1:2 (0:1)
Голы: Бертолаччи, 39 - 0:1, Геззаль, 54 - 1:1, Борини, 80 - 1:2
"Денизлиспор" - "Галатасарай" - 1:4 (0:2)
Голы: Дервисоглу, 22 - 0:1, Бабел, 35 (с пенальти) - 0:2, Нияз, 62 - 1:2, Мохамед, 87 (с пенальти) - 1:3, Мохамед, 89 - 1:4
"Фенербахче" - "Сивасспор" - 1:2 (0:1)
Голы: Кайоде, 45 - 0:1, Арслан, 48 - 0:2, Сиссе, 90+2 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24