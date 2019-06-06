"Галатасарай" договорился с Зе Луишем об условиях личного контракта

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"Галатасарай" договорился с Зе Луишем об условиях личного контракта

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш летом может оказаться в "Галатасарае", сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, турецкий клуб уже согласовал с агентом футболиста условия личного контракта.

Теперь "львам" предстоит договориться с "красно-белыми" о сумме трансфера. 

"Спартак" требует за 28-летнего нападающего 12 миллионов евро, но "Галатасарай" не готов платить такую сумму.

В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл за "народную команду" 36 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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