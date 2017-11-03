"Галатасарай" дома уничтожил "Генчлербирлиги"
В рамках 11-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Генчлербирлиги" со счётом 5:1.
"Галатасарай" – "Генчлербирлиги" - 5:1
Голы: Мариано, 7 - 1:0, Майкон, 43 - 2:0, Гомис, 46 - 3:0, Джигерджи, 50 - 4:0, Гомис, 81 (пенальти) - 5:0, Шчекич, 84 - 5:1.
"Галатасарай": Муслера, Майкон (Латовлевич, 56), Азиз, Денайер, Мариано, Фернандо (Инан, 53), Джигерджи (Гюнтер, 83), Родригеш, Бельханда, Дердийок, Гомис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|11
|26
|2
|Истанбул ББ
|10
|20
|3
|Бешикташ
|10
|18
|4
|Кайсериспор
|10
|18
|5
|Гёзтепе АС Измир
|10
|17
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|10
|17
|7
|Бурсаспор
|10
|16
|8
|Фенербахче
|10
|16
|9
|Сивасспор
|10
|16
|10
|Малатия Беледийеспор
|10
|14
|11
|Трабзонспор
|10
|12
|12
|Аланьяспор
|10
|11
|13
|Касимпаса
|10
|11
|14
|Коньяспор
|10
|10
|15
|Антальяспор
|10
|9
|16
|Карабюкспор
|10
|8
|17
|Генчлербирлиги
|11
|8
|18
|Османлыспор
|10
|7