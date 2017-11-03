"Галатасарай" дома уничтожил "Генчлербирлиги"

В рамках 11-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Генчлербирлиги" со счётом 5:1.

"Галатасарай" – "Генчлербирлиги" - 5:1

Голы: Мариано, 7 - 1:0, Майкон, 43 - 2:0, Гомис, 46 - 3:0, Джигерджи, 50 - 4:0, Гомис, 81 (пенальти) - 5:0, Шчекич, 84 - 5:1.

"Галатасарай": Муслера, Майкон (Латовлевич, 56), Азиз, Денайер, Мариано, Фернандо (Инан, 53), Джигерджи (Гюнтер, 83), Родригеш, Бельханда, Дердийок, Гомис.

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