"Галатасарай" дожал "Аланьяспор" и другие результаты 30-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Интересно, что синхронные победы одержали команды, игравшие в гостях - это "Османлыспор", "Бурсаспор", "Сивасспор" и "Галатасарай".

"Генчлербирлиги" – "Османлыспор" - 0:3

Голы: Регаттен, 26 - 0:1, Регаттен, 74 - 0:2, Гюрлер, 77 - 0:3.



"Карабюкспор" – "Бурсаспор" - 1:4

Голы: Баталья, 35 - 0:1, Акын, 45 - 1:1, Соу, 45 (пенальти) - 1:2, Ярдымджи, 60 - 1:3, Станку, 90 (пенальти) - 1:4.

Удаление: Ибаньес (90) - "Карабюкспор".



"Трабзонспор" – "Сивасспор" - 0:2

Голы: Арслан, 45 - 0:1, Коне, 90 - 0:2.



"Аланьяспор" – "Галатасарай" - 2:3

Голы: Гомис, 4 - 0:1, Цавелас, 16 (автогол) - 0:2, Фернандес, 22 - 1:2, Акбаба, 60 (пенальти) - 2:2, Гюмюш, 82 - 2:3.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Денайер, Азиз, Нагатомо, Фернандо, Донк, Фегули (Дердийок, 77), Бельханда (Озтекин, 66), Родригеш (Гюмюш, 70), Гомис.

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