"Галатасарай" дожал "Аланьяспор" и другие результаты 30-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Интересно, что синхронные победы одержали команды, игравшие в гостях - это "Османлыспор", "Бурсаспор", "Сивасспор" и "Галатасарай".
"Генчлербирлиги" – "Османлыспор" - 0:3
Голы: Регаттен, 26 - 0:1, Регаттен, 74 - 0:2, Гюрлер, 77 - 0:3.
"Карабюкспор" – "Бурсаспор" - 1:4
Голы: Баталья, 35 - 0:1, Акын, 45 - 1:1, Соу, 45 (пенальти) - 1:2, Ярдымджи, 60 - 1:3, Станку, 90 (пенальти) - 1:4.
Удаление: Ибаньес (90) - "Карабюкспор".
"Трабзонспор" – "Сивасспор" - 0:2
Голы: Арслан, 45 - 0:1, Коне, 90 - 0:2.
"Аланьяспор" – "Галатасарай" - 2:3
Голы: Гомис, 4 - 0:1, Цавелас, 16 (автогол) - 0:2, Фернандес, 22 - 1:2, Акбаба, 60 (пенальти) - 2:2, Гюмюш, 82 - 2:3.
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Денайер, Азиз, Нагатомо, Фернандо, Донк, Фегули (Дердийок, 77), Бельханда (Озтекин, 66), Родригеш (Гюмюш, 70), Гомис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|30
|63
|2
|Истанбул ББ
|30
|62
|3
|Бешикташ
|29
|59
|4
|Фенербахче
|29
|57
|5
|Трабзонспор
|30
|46
|6
|Сивасспор
|30
|44
|7
|Кайсериспор
|30
|44
|8
|Гёзтепе АС Измир
|29
|43
|9
|Касимпаса
|29
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|29
|38
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Антальяспор
|29
|35
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|29
|34
|14
|Аланьяспор
|30
|32
|15
|Османлыспор
|30
|32
|16
|Генчлербирлиги
|30
|30
|17
|Коньяспор
|29
|29
|18
|Карабюкспор
|30
|12