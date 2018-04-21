"Галатасарай" дожал "Аланьяспор" и другие результаты 30-го тура чемпионата Турции

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"Галатасарай" дожал "Аланьяспор" и другие результаты 30-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Интересно, что синхронные победы одержали команды, игравшие в гостях - это "Османлыспор", "Бурсаспор", "Сивасспор" и "Галатасарай".

"Генчлербирлиги" – "Османлыспор" - 0:3

Голы: Регаттен, 26 - 0:1, Регаттен, 74 - 0:2, Гюрлер, 77 - 0:3.


"Карабюкспор" – "Бурсаспор" - 1:4

Голы: Баталья, 35 - 0:1, Акын, 45 - 1:1, Соу, 45 (пенальти) - 1:2, Ярдымджи, 60 - 1:3, Станку, 90 (пенальти) - 1:4.

Удаление: Ибаньес (90) - "Карабюкспор".


"Трабзонспор" – "Сивасспор" - 0:2

Голы: Арслан, 45 - 0:1, Коне, 90 - 0:2.


"Аланьяспор" – "Галатасарай" - 2:3

Голы: Гомис, 4 - 0:1, Цавелас, 16 (автогол) - 0:2, Фернандес, 22 - 1:2, Акбаба, 60 (пенальти) - 2:2, Гюмюш, 82 - 2:3.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Денайер, Азиз, Нагатомо, Фернандо, Донк, Фегули (Дердийок, 77), Бельханда (Озтекин, 66), Родригеш (Гюмюш, 70), Гомис.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 30 63
2 Истанбул ББ 30 62
3 Бешикташ 29 59
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 30 46
6 Сивасспор 30 44
7 Кайсериспор 30 44
8 Гёзтепе АС Измир 29 43
9 Касимпаса 29 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Антальяспор 29 35
13 Акхисар Беледийе ГС 29 34
14 Аланьяспор 30 32
15 Османлыспор 30 32
16 Генчлербирлиги 30 30
17 Коньяспор 29 29
18 Карабюкспор 30 12
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