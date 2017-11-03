"Галатасарай" – "Генчлербирлиги" - 5:1 (обзор)

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"Галатасарай" – "Генчлербирлиги" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Генчлербирлиги".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 11 26
2 Истанбул ББ 10 20
3 Бешикташ 10 18
4 Кайсериспор 10 18
5 Гёзтепе АС Измир 10 17
6 Акхисар Беледийе ГС 10 17
7 Бурсаспор 10 16
8 Фенербахче 10 16
9 Сивасспор 10 16
10 Малатия Беледийеспор 10 14
11 Трабзонспор 10 12
12 Аланьяспор 10 11
13 Касимпаса 10 11
14 Коньяспор 10 10
15 Антальяспор 10 9
16 Карабюкспор 10 8
17 Генчлербирлиги 11 8
18 Османлыспор 10 7
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