"Галатасарай" хочет арендовать форварда "Эвертона"

Теги бай умар ниассегалатасарайэвертон

"Галатасарай" хочет арендовать форварда "Эвертона"

"Галатасарай" интересуется нападающим "Эвертона" Умаром Ниассе, сообщает турецкая пресса.

"Львы" хотят арендовать 27-летнего сенегальца до лета 2019 года за четыре миллиона евро.

В этом сезоне Ниассе сыграл за "Эвертон" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Чичарито продолжит карьеру в Турции. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов