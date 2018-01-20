"Галатасарай" хочет арендовать форварда "Эвертона"

"Галатасарай" интересуется нападающим "Эвертона" Умаром Ниассе, сообщает турецкая пресса.

"Львы" хотят арендовать 27-летнего сенегальца до лета 2019 года за четыре миллиона евро.

В этом сезоне Ниассе сыграл за "Эвертон" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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