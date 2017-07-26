"Галатасарай" хочет арендовать Турана

Теги галатасарайбарселонаарда туран

"Галатасарай" хочет арендовать Турана

"Галатасарай" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Барселоны" Арда Турану, сообщает Marca.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать футболиста летом и предложил каталонцам четыре миллиона евро. Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать 30-летнего Турана за 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что хавбек уже ранее играл за "Галатасарай" с 2004 по 2011 годы.

Не пропустите: Защитник "Барселоны" Дуглас может перейти в "Бенфику". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов