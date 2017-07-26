"Галатасарай" хочет арендовать Турана

"Галатасарай" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Барселоны" Арда Турану, сообщает Marca.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать футболиста летом и предложил каталонцам четыре миллиона евро. Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать 30-летнего Турана за 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что хавбек уже ранее играл за "Галатасарай" с 2004 по 2011 годы.

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