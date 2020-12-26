"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао
Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.
По информации Foot Mercato, турецкий клуб открыт для предложений по 34-летнему футболисту.
"Львы" готовы продать коулмбийца, поскольку он часто травмируется и имеет огромную зарплату в размере 5 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Фалькао сыграл за "Галатасарай" 7 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
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|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
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|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
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|13
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|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
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|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
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|18
|Анкарагюджю
|28
|24