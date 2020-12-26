"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао

Теги галатасарайрадамель фалькао

"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао

Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

По информации Foot Mercato, турецкий клуб открыт для предложений по 34-летнему футболисту.

"Львы" готовы продать коулмбийца, поскольку он часто травмируется и имеет огромную зарплату в размере 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Фалькао сыграл за "Галатасарай" 7 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Озил контактировал с турецким клубом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ

УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов