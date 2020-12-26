"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао

Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

По информации Foot Mercato, турецкий клуб открыт для предложений по 34-летнему футболисту.

"Львы" готовы продать коулмбийца, поскольку он часто травмируется и имеет огромную зарплату в размере 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Фалькао сыграл за "Галатасарай" 7 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Озил контактировал с турецким клубом. | http://soccernews.ru