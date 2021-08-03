"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао

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"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао

Фото: инстаграм Радамеля Фалькао/Автор неизвестен

Стамбульский "Галатасарай" намерен расстаться с колумбийским нападающим Радамелем Фалькао, сообщает Sabah.

По сведениям источника, руководство турецкого клуба не хочет платить футболисту зарплату, которая составляет 5,2 миллиона евро в год. Контракт форварда истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне 35-летний Фалькао провел 18 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: В "Ростове" креативно пошутили о возможном переходе Фалькао. | http://soccernews.ru
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