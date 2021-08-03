"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао
Фото: инстаграм Радамеля Фалькао/Автор неизвестен
Стамбульский "Галатасарай" намерен расстаться с колумбийским нападающим Радамелем Фалькао, сообщает Sabah.
По сведениям источника, руководство турецкого клуба не хочет платить футболисту зарплату, которая составляет 5,2 миллиона евро в год. Контракт форварда истекает летом 2022 года.
В прошлом сезоне 35-летний Фалькао провел 18 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
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