"Галатасарай" хочет купить Фегули

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"Галатасарай" хочет купить Фегули

Полузащитник "Вест Хэма" Софиан Фегули попал в сферу интересов "Галатасарая", сообщает France Football.

По сведениям издания, турецкий клуб готов заплатить за 27-летнего алжирца пять миллионов евро.

Напомним, что Фегули выступает за "Вест Хэм" с лета 2016 года, сыграл 27 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

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