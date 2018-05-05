"Галатасарай" хочет купить Мора

"Галатасарай" хочет купить полузащитника "Сельты" Эмре Мора, которого отстранили от тренировок команды, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен усилить состав в преддверии выступления в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

В этом сезоне 20-летний Мор сыграл за "Сельту" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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