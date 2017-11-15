"Галатасарай" хочет купить защитника ЦСКА Щенникова

"Галатасарай" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Георгию Щенникову, сообщает FotoMaç.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Альтернативным вариантом является бек "Ювентуса" Квадво Асамоа.

В этом сезоне 26-летний Щенников провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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