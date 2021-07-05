"Галатасарай" хочет повторно арендовать хавбека "Бенфики"
Фото инстаграм Жедсона Фернандеша
Полузащитник "Бенфики" Жедсон Фернандеш может снова стать игроком "Галатасарая".
По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб заинтересован в повторной аренде 22-летнего футболиста.
Во второй части прошлого сезона португалец сыграл за "Галатасарай" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Рыночная стоимость Фернандеша оценивается в 12,5 миллиона евро.
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