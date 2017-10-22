"Галатасарай" и "Фенербахче" голов не забили, "Кайзериспор" победил "Коньяспор"

Завершились три матча 9-го тура чемпионата Турции. В центральном поединке тура "Галатасарай" на своем поле разошелся миром с "Фенербахче", "Кайзериспор" был сильнее "Коньяспора", "Сивасспор" и "Бурсаспор" голов не забили.

"Сивасспор" - "Бурсаспор" - 0:0

"Кайзериспор" - "Коньяспор" - 2:1 (0:0)

Голы: Турук, 50 (с пенальти) - 1:0, Мендеш, 64 - 2:0, Шахинер, 90+1 - 2:1

"Галатасарай" - "Фенербахче" - 0:0

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Денайер, Азиз (Латовлевичи, 19), Мариано, Ндиайе, Фернандо, Чигерчи, Фегули (Чалик, 89), Бельханда, Гомис (Дердийок, 80)

"Фенербахче": Камени, Калдырым, Нойштедтер, Нету, Исла, Туфан (Шаэшуэ, 90), Соуза, Дирар, Жулиано, Вальбуэна (Потук, 72), Янссен (Сольдадо, 72)

Положение лидеров: Галатасарай - 23, Гёзтепе, Акхисар, Кайзериспор - 17, Башакшехир - 16, Фенербахче - 15...

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