"Галатасарай" и "Кайсериспор" разошлись миром в матче чемпионата Турции

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"Галатасарай" и "Кайсериспор" разошлись миром в матче чемпионата Турции

"Галатасарай" и "Кайсериспор" обменялись голами в матче 9-го тура чемпионата Турции.

"Галатасарай" с 17 баллами занимает 3 место в турнирной таблице. "Кайсериспор" располагается на 18 позиции.

 

"Галатасарай" - "Кайсериспор" - 1:1 (0:0)

Голы: Диань, 63, (пенальти) - 1:0, Кампаньяру, 71 - 1:1

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