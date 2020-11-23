"Галатасарай" и "Кайсериспор" разошлись миром в матче чемпионата Турции
"Галатасарай" и "Кайсериспор" обменялись голами в матче 9-го тура чемпионата Турции.
"Галатасарай" с 17 баллами занимает 3 место в турнирной таблице. "Кайсериспор" располагается на 18 позиции.
"Галатасарай" - "Кайсериспор" - 1:1 (0:0)
Голы: Диань, 63, (пенальти) - 1:0, Кампаньяру, 71 - 1:1
А еще: Семак: "Дзюба высоко поднял планку, за ним пристально следят"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост
-
Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке"
-
Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб
-
Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина
Лента новостей
-
"Галатасарай" и "Кайсериспор" разошлись миром в матче чемпионата Турции
-
Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время
-
"Спартак" поздравил Николая Писарева с 52-летием
-
1
Семак: "Дзюба высоко поднял планку, за ним пристально следят"
-
1
"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева
-
Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу ЛЧ с "Лацио"
-
2
"Барселона" заплатила очередной бонус "Боруссии" за Дембеле. Общая сумма достигла 130 млн евро
-
Гвардиола хочет видеть Харри Кейна в "Манчестер Сити"
-
Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост
-
Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на двух лидеров в матче с "Барселоной"
-
Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке"
-
В "Спартаке" назвали сроки восстановления Соболева
-
1
Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб
-
Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
1
"Химки" обыграли "Уфу" в гостевом матче РПЛ
-
ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина
-
Кокорин объяснил, почему он раньше говорил, что никогда не перейдет в "Спартак"
-
Малком, Азмун и Дриусси могут сыграть с "Лацио"
-
1
Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА
-
Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Игроком интересуются топ-клубы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24