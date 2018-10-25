"Галатасарай" и "Шальке" сильнейшего не определили

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"Галатасарай" и "Шальке" сильнейшего не определилиВ матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов турецкий "Галатасарай" дома разошелся миром с гельзенкирхенским "Шальке".

Встреча при территориальном преимуществе хозяев, однако немецкий клуб, нанеся в общей сложности 17 ударов по воротам соперника, был ближе к победе.

"Галатасарай" - "Шальке" - 0:0

"Галатасарай": Муслера, Линнес, Майкон, Кабак, Нагатомо (Байрам, 82), Бельханда, Донк, Ндиайе, Гюмюш (Инан, 61), Родригес, Дердийок (Челик, 70).

"Шальке": Нубель, Калиджури, Сане, Настасич, Мендил, Руди, Стамбули, Ут (Бургшталлер, 90), Сердар, Коноплянка (Скржибски, 77), Эмболо (Маккенни, 82).

Напомним, в другом матче группы "Локомотив" уступил "Порту". | soccernews.ru

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