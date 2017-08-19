"Галатасарай" и "Сивасспор" выиграли свои матчи

В рамках второго тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Галатасарай" на выезде разобрался с "Османлыспором", а "Сивасспор" дома одолел "Малатияспор".

"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3

Голы: Майкон, 14 - 0:1, Гомис, 31 - 0:2, Джигерджи, 56 - 0:3, Гюрлер, 58 - 1:3.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Линнес, Ндиайе (Инан, 82), Фернандо, Родригеш (Озтекин, 73), Бельханда, Джигерджи, Гомис (Дердийок, 87).



"Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0

Голы: Коне, 41 - 1:0, Леандриньо, 66 - 2:0.

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