"Галатасарай" и "Сивасспор" выиграли свои матчи
В рамках второго тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Галатасарай" на выезде разобрался с "Османлыспором", а "Сивасспор" дома одолел "Малатияспор".
"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3
Голы: Майкон, 14 - 0:1, Гомис, 31 - 0:2, Джигерджи, 56 - 0:3, Гюрлер, 58 - 1:3.
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Линнес, Ндиайе (Инан, 82), Фернандо, Родригеш (Озтекин, 73), Бельханда, Джигерджи, Гомис (Дердийок, 87).
"Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0
Голы: Коне, 41 - 1:0, Леандриньо, 66 - 2:0.
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"Верона" – "Наполи" - 1:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Коньяспор
|34
|43
|10
|Касимпаса
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Бурсаспор
|34
|38
|15
|Кайсериспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25