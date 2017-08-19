"Галатасарай" и "Сивасспор" выиграли свои матчи

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"Галатасарай" и "Сивасспор" выиграли свои матчи

В рамках второго тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Галатасарай" на выезде разобрался с "Османлыспором", а "Сивасспор" дома одолел "Малатияспор".

"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3

Голы: Майкон, 14 - 0:1, Гомис, 31 - 0:2, Джигерджи, 56 - 0:3, Гюрлер, 58 - 1:3.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Линнес, Ндиайе (Инан, 82), Фернандо, Родригеш (Озтекин, 73), Бельханда, Джигерджи, Гомис (Дердийок, 87).


"Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0

Голы: Коне, 41 - 1:0, Леандриньо, 66 - 2:0. 

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1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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