"Галатасарай" интересуется Фегули

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"Галатасарай" интересуется Фегули

Хавбек "Вест Хэма" Софиан Фегули близок к переходу в "Галатасарай", сообщает твиттер клуба.

Сообщается, что в ближайшее время футболист согласует контракт с клубом и пройдет медобследование.

Стоимость сделки составит 12 миллионов евро.

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4 Галатасарай 34 64
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