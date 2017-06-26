"Галатасарай" интересуется хавбеком "Локомотива"

Теги галатасарайлокомотив москвадельвин н'динга

"Галатасарай" интересуется хавбеком "Локомотива"Турецкий "Галатасарай" интересуется полузащитником московского "Локомотива" Дельвином Н'Динга, информирует Aksam.

По сведениям источника, "желто-красные" готовы предложить 29-летнему хавбеку контракт с окладом в размере 1,1 млн евро в год.

В завершившемся сезоне Н'Динга сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Локомотив".

Напомним, "железнодорожники" договорились о выкупе Кверквелии. | soccernews.ru

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