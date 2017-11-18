"Галатасарай" интересуется хавбеком "Манчестер Юнайтед"

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"Галатасарай" интересуется хавбеком "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может продолжить карьеру в Турции, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, в услугах игрока заинтересован "Галатасарай". Сообщается, что трансфер может состояться в январе.

Ранее сообщалось, что Феллаини отказался продлевать соглашение с "МЮ" и собирается покинуть клуб.

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