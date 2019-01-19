"Галатасарай" интересуется игроком "Локомотива"

"Галатасарай" проявляет интерес к нападающему московского "Локомотива" Эдеру, сообщает Takvim.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры об аренде 31-летнего португальца до лета 2019 года. Другие детали возможной сделки пока неизвестны.

В текущем сезоне Эдер сыграл за "Локомотив" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

Контракт футболиста с "железнодорожниками" истекает в июне 2020 года. Его стоимость оценивается в 2,8 миллионов евро.

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